Путин не назначил главой кассационного суда председателя Краснодарского краевого суда Чернова
Краснодарский край Маша Волобуева
Президент РФ Владимир Путин 24 сентября назначил председателей восьми из девяти новых кассационных судов
По данным газеты «Коммерсантъ», единственной вакансией в кассации, которую не заполнил президент, остается пост главы четвертого кассационного суда в Краснодаре. Хотя ранее на этот пост был рекомендован председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов — его заявку одобрил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года объявили конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда. Александр Чернов занимает этот пост с 1994 года.
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