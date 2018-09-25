Путин не назначил главой кассационного суда председателя Краснодарского краевого суда Чернова

Краснодарский край

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Президент РФ Владимир Путин 24 сентября назначил председателей восьми из девяти новых кассационных судов

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По данным газеты «Коммерсантъ», единственной вакансией в кассации, которую не заполнил президент, остается пост главы четвертого кассационного суда в Краснодаре. Хотя ранее на этот пост был рекомендован председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов — его заявку одобрил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года объявили конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда. Александр Чернов занимает этот пост с 1994 года.

Владимир Путин Суд
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