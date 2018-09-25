Путин не назначил главой кассационного суда председателя Краснодарского краевого суда Чернова

Президент РФ Владимир Путин 24 сентября назначил председателей восьми из девяти новых кассационных судов

По данным газеты «Коммерсантъ», единственной вакансией в кассации, которую не заполнил президент, остается пост главы четвертого кассационного суда в Краснодаре. Хотя ранее на этот пост был рекомендован председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов — его заявку одобрил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.