На модернизацию дорог в Адыгее в 2019 году направят 500 млн рублей

В Адыгее на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд рублей

Из этой суммы в 2019 году на проект выделят 463,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В рамках нацпроекта, направленного на развитие транспортной инфраструктуры, отремонтируют дороги Майкопа и другие трассы республиканского и местного значения. Среди поставленных целей — до 2024 года увеличить долю автодорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП.

«Все федеральные средства, выделяемые по госпрограммам поддержки регионального дорожного хозяйства, были освоены республикой в прошлом году в полном объеме. В текущем году власти субъекта постараются добиться таких же показателей, в том числе по исполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"», — подчеркнул Мурат Кумпилов 5 июня на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком.