На модернизацию дорог в Адыгее в 2019 году направят 500 млн рублей
В Адыгее на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд рублей
Из этой суммы в 2019 году на проект выделят 463,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
В рамках нацпроекта, направленного на развитие транспортной инфраструктуры, отремонтируют дороги Майкопа и другие трассы республиканского и местного значения. Среди поставленных целей — до 2024 года увеличить долю автодорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП.
«Все федеральные средства, выделяемые по госпрограммам поддержки регионального дорожного хозяйства, были освоены республикой в прошлом году в полном объеме. В текущем году власти субъекта постараются добиться таких же показателей, в том числе по исполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"», — подчеркнул Мурат Кумпилов 5 июня на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году Адыгея получила 300 млн рублей на продолжение реализации обхода Майкопа и моста через реку Белую. Также при корректировке закона о федеральном бюджете на 2019-2021 годы Росавтодор планируется дополнительно направить более 1 млрд рублей, из которых 600 млн рублей пойдут на продолжение строительства обхода Майкопа.
В этом дорожном сезоне 4 млрд 984 млн рублей из федерального дорожного фонда выделят на строительство и реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и содержание федеральной дорожной сети Адыгеи.
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