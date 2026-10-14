В Таганроге задержали замглавы администрации по подозрению во взятке

Замглавы администрации Таганрога подозревают во взятке на 360 тыс. рублей. По данным СМИ, он также получал 10% от контрактов в сфере городского хозяйства

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года Долматов через посредника получил от предпринимателя 360 тыс. рублей. За эти деньги он должен был помогать заключать контракты на благоустройство, принимать работы без проблем и обеспечивать их своевременную оплату.

Кроме того, по данным источника издания 161.ru, Долматов получал 10% от каждого заключенного администрацией Таганрога контракта в сфере городского хозяйства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему может грозить до 12 лет колонии. Сейчас дома у Долматова и в администрации Таганрога проводятся обыски.

С 2015 по 2017 год Долматов был замглавы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону, а с 2017 по 2023 год возглавлял Пролетарский район города. При нем начался скандал с пятиэтажным домом в Кривошлыковском переулке, который затем снесли.



В январе 2023 года он стал замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства. Спустя четыре дня после назначения Долматов сообщил, что в него стреляли — нападение произошло в подъезде дома. Позднее полицейским он рассказал другое — якобы к нему вломились в квартиру. В итоге замглавы заявил, что сам себе случайно выстрелил в руку. На Долматова составили протокол за неосторожное обращение с травматическим оружием. От госпитализации он отказался и остался дома.