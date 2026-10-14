В Таганроге задержали замглавы администрации по подозрению во взятке

Ростовская область

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  • Егор Довлатов © Скриншот фото с сайта администрации Таганрога
    Егор Довлатов © Скриншот фото с сайта администрации Таганрога

Замглавы администрации Таганрога подозревают во взятке на 360 тыс. рублей. По данным СМИ, он также получал 10% от контрактов в сфере городского хозяйства

14 октября пресс-служба Следственного комитета Ростовской области сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова. Его подозревают в получении взятки. 

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года Долматов через посредника получил от предпринимателя 360 тыс. рублей. За эти деньги он должен был помогать заключать контракты на благоустройство, принимать работы без проблем и обеспечивать их своевременную оплату.

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Кроме того, по данным источника издания 161.ru, Долматов получал 10% от каждого заключенного администрацией Таганрога контракта в сфере городского хозяйства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему может грозить до 12 лет колонии. Сейчас дома у Долматова и в администрации Таганрога проводятся обыски. 

С 2015 по 2017 год Долматов был замглавы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону, а с 2017 по 2023 год возглавлял Пролетарский район города. При нем начался скандал с пятиэтажным домом в Кривошлыковском переулке, который затем снесли.

В январе 2023 года он стал замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства. Спустя четыре дня после назначения Долматов сообщил, что в него стреляли — нападение произошло в подъезде дома. Позднее полицейским он рассказал другое — якобы к нему вломились в квартиру. В итоге замглавы заявил, что сам себе случайно выстрелил в руку. На Долматова составили протокол за неосторожное обращение с травматическим оружием. От госпитализации он отказался и остался дома.

Как писали Юга.ру, в сентябре налоговиков из Краснодара задержали по делу о взятке в 2 млн рублей за прекращение проверки.

Взятка ЖКХ Закон Коррупция Преступления Происшествия Ростовская область Следственный комитет

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В Таганроге задержали замглавы администрации по подозрению во взятке

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