Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира сдадут в 2019 году
Первый пусковой комплекс в рамках проекта реконструкции дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира планируют сдать в 2019 году
Об этом 8 мая сообщил руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель во время рабочей встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.
«Все работы по реконструкции участка федеральной автодороги Р217 "Кавказ" — подъезд к Майкопу на участке 92-102 км идут по плану», — сказал Кужель.
В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что этот участок дороги протяженностью 10 км проходит по территории Майкопского района со стороны Армавира. Здесь до конца года организуют движение по четырем полосам, параметры дороги будут соответствовать первой категории.
Также возведут три транспортные развязки — повороты на станицу Кужорскую, на хутор Пролетарский и на хутор 17 лет Октября с разворотом на аул Мафэхабль.
Кроме того, в рамках проекта ведется строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда. Эти работы планируется завершить в 2020 году. Там собираются расширить и реконструировать дорогу у Кужорского переезда, изменить придорожную полосу, а над переездом сделать транспортную развязку эстакадного типа с разветвлениями и соединительный съезд между улицами Железнодорожной и Маяковского с двумя светофорами.
Как сообщали Юга.ру, на реконструкцию участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» и подъезда к Майкопу потратят 5,7 млрд рублей из федеральной казны.
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