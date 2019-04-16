В Сочи на укрепление пляжей потратят почти 1 млрд рублей
В Сочи начались строительно-монтажные работы по отсыпке и укреплению пляжей
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В 2019 году власти планируют укрепить пляжи «Парус» напротив адлерского ж/д вокзала и «Чайка» в районе Южного Взморья. По поручению президента России Владимира Путина РЖД укрепили территорию в районе Нижней Беранды. Уже 15 мая гальку пересеют на пляж и разровняют.
«Мы заказали исследование в институте "Научные берега", которое показало, что на территории нашего города есть три глобальных места размытия. Первое — северная часть Лазаревского поселка, второе — от поселка Лоо до Якорной Щели и третье — от порта Имеретинского до пляжа Rаdisson Congress», — рассказал начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.
По его словам, стоимость разработки проекта и проведения строительно-монтажных работ по отсыпке пляжей и укреплению составляет около 980 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
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