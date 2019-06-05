Судейская коллегия отказалась заниматься жалобой автоконцернов на судей из Краснодара

«Ваше обращение подлежит возвращению в связи с отсутствием в нем вопросов, относящихся к компетенции Высшей квалификационной коллегии судей РФ, определенной статьей 17 ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"», — цитирует письмо Грачевой РБК .

Зампредседателя ВККС Елена Грачева 28 мая прислала ответ на жалобу «Хендэ Мотор СНГ», в которой говорится, что дело не относится к компетенции коллегии.

Представитель автопроизводителей пояснил, что в ВККС концерны обратились, так как неоднократные обращения в Краснодарскую краевую квалификационную коллегию по различным случаям нарушения закона не давали никакого результата. А согласно закону «Об органах судейского сообщества» в полномочия коллегии входит, в частности, рассмотрение жалоб на решения региональных квалификационных коллегий.

Как писали Юга.ру, Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Они заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Ущерб компаний за несколько лет составил около 200 млн рублей. Представители автоконцернов отметили, что большинство дел рассматривалось в одних и тех же судах с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклонялись.

После стало известно, что квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края начали служебную проверку.