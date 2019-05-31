Судей в Краснодаре проверяют после жалобы мировых автоконцернов в ФСБ

Краснодарский край

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В Краснодарском крае начались проверки судей после жалобы нескольких крупных автоконцернов на мошеннические схемы

Четыре автоконцерна (Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover) в мае обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Они заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский).

В заявлениях речь идет о типовой схеме взыскания через суд по Закону о защите прав потребителей убытков в связи с приобретением автомобилей с заводскими неисправностями. Мошенники приобретали новые автомобили, после чего в течение пятнадцати дней жаловались на дефекты. Экспертизы проводили одни и те же специалисты. Каждый раз они устанавливали производственный характер дефектов. После этого суды удовлетворяли иски и заставляли выплачивать суммы, в разы (иногда в девять и более) превышавшие стоимость новых автомобилей.

Представители автоконцернов отметили, что большинство дел рассматривается в одних и тех же судах с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклоняются. Апелляционные жалобы в Краснодарском краевом суде, по их словам, остаются без удовлетворения.

Служебную проверку начали квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края, пишет РБК. Ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей.

Автопром Суд ФСБ
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