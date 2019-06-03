Кубанские суды взыскали с мировых автоконцернов почти 200 млн рублей
Адвокат рассказал, что суды Краснодарского края взыскали с Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и GM почти 200 млн рублей за два года
В мае Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Они заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. После этого квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края начали служебную проверку.
Адвокат Максим Титаренко, который представляет в России интересы автоконцернов, рассказал «Интерфаксу», что за два года краснодарские суды рассмотрели более 30 исков к производителям автомобилей Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и General Motors. Сумма взысканий превысила 180 млн рублей. Кроме того, в этот перечень не попали иски к Volkswagen и Toyota, сопоставимые по количеству и суммам.
Больше всего таких дел за два года рассмотрел судья Первомайского районного суда Эдуард Ламейкин. На втором месте расположился Прикубанский районный суд. На их долю приходится более половины суммы удовлетворенных исковых требований.
В качестве примера подобных дел приводится решение судьи Анапского городского суда Станислава Кашкарова, который удовлетворил иск «Комитета по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края» в интересах Нины Зириновой к ООО «Вольво Карс» на сумму 10,3 млн рублей. Отмечается, что стоимость новой машины в 2,4 раза меньше взысканной суммы. Кроме того, судья Армавирского городского суда Виктор Лантух взыскал с «Эллада Интертрейд» (завод-изготовитель KIA) более 9 млн рублей. Это в девять раз превышает стоимость нового автомобиля, добавил адвокат.
Позже стало известно, что и итальянский банк «Интеза» направил в Верховный суд и Следственный комитет жалобы на краснодарских судей. По его мнению, во время разбирательств с недобросовестными контрагентами судьи Кубани продемонстрировали признаки необъективности и предвзятости.
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