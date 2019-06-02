Итальянский банк пожаловался на краснодарских судей в Верховный суд и Следственный комитет
Банк «Интеза» направил в Верховный суд и Следственный комитет сообщение о судьях Краснодарского края, стало известно 1 июня
Банк считает, что в ходе его разбирательств с недобросовестными контрагентами судьи Краснодарского края продемонстрировали признаки необъективности и предвзятости. Директор юридического департамента банка Александр Бардюгов заявил в своем обращении , что у него возникли «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». Из-за этого, отметил юрист, банк вынужден пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска».
«Интеза» — российское подразделение итальянской компании Intesa Sanpaolo S.p.A., лидера на рынке банковский услуг Италии. Был основан в 1992 году. До 2010 года носил название «КМБ Банк».
Бардюгов сообщил РБК, что банк пытался привлечь внимание правоохранительных органов и ВС к этой проблеме еще в феврале-марте. «Учитывая общий профессионализм судебного состава судов Краснодарского края, мы были удивлены признаками вынесения судом заведомо неправосудных актов», — сказал юрист. Ущерб банка по делам, о которых идет речь в обращении, составляет около 50 млн рублей.
Как ранее сообщали Юга.ру, на этой же неделе на краснодарские суды пожаловались четыре крупных автоконцерна — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover. Они заявили в ФСБ, Генпрокуратуру и квалификационную коллегию судей, что в четырех судах Краснодара производятся мошеннические схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
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