В Сочи начали сносить пятиэтажку, признанную незаконной

В пресс-службе мэрии сообщили, что пятиэтажный многоквартирный дом на улице Хуторской был построен незаконно. Застройщик получил разрешение на строительство частного трехэтажного дома, рассчитанного на одну семью.

«Как только были выявлены превышения разрешенных параметров строительства, мэрия обратилась в Адлерский районный суд с иском о сносе. Спустя месяц суд отказался удовлетворить требование властей, при этом признав право на 54-квартирный дом общей площадью 1688,9 кв. метров. И только после апелляции в краевом суде было принято решение о сносе незаконного строения», — прокомментировали в мэрии.

Исходя из сведений ЕГРН, застройщик не успел продать квартиры.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая в Имеретинской низменности начали сносить многоэтажку на улице Перелетной. Суды всех инстанций признали дом подлежащим сносу, а дольщики считают это решение незаконным.

В Имеретинке 3 июня застройщик загородил незаконный дом самосвалами, но его все равно начали демонтировать.