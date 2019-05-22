В Имеретинской низменности Сочи начали сносить незаконную многоэтажку
В Сочи в мае приступили к сносу незаконно построенного четырехэтажного жилого дома
Застройщик Роберт Касицын возвел 48-квартирный объект через несколько лет после того, как вступил в силу запрет на строительство многоквартирных домов в Имеретинской низменности. Суды всех инстанций признали дом незаконным и подлежащим сносу.
«В 2017 году застройщик получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома площадью 272 кв. метра. Нарушения были обнаружены сотрудниками администрации на ранней стадии строительства. Но уже тогда площадь застройки была превышена почти вдвое. Мэрия подала в суд иск о сносе», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Для сноса дома на улице Перелетной привлекли подрядную организацию и службу судебных приставов. Представитель пресс-службы мэрии подчеркнул, что на курорте снесут и другие объекты, которые были построены незаконно. Уже ведутся подготовительные работы по сносу трехэтажного блочного дома, расположенного на землях бывшего совхоза «Южные культуры».
В пресс-службе напомнили, что с 2014 года на землях в районе Имеретинской низменности разрешено строительство только индивидуальных домов не выше 12 метров и не больше трех этажей. Такое решение было принято на федеральном уровне для сохранения архитектурного облика в непосредственной близости с олимпийскими объектами.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года суд постановил снести 12-этажный дом на улице Белорусской. В феврале собственники квартир нарисовали флаг России и буквы SOS на крыше многоэтажки и потребовали не сносить ее.
В конце марта рядом с домом на Белорусской появилось граффити со Львом Толстым и надписью «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!».
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