В Краснодаре на улице Советской временно ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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В Краснодаре с 5 июня ограничат движение транспорта на улице Советской из-за работ «Водоканала»

ООО «Краснодар Водоканал» с 5 июня начнет работы на сетях водоснабжения на улице Советской от Красноармейской до Красной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Ремонт планируют завершить в течение двух недель.

«Вместо старого трубопровода будет проложен новый пластиковый, с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет. Работы ведутся на участке протяженностью 350 метров. Уже завершена замена сетей, ведутся подготовительные работы для переключения абонентов», — рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 4 июня начали ремонтировать Старокубанское кольцо. Кроме того, с 1 июня на улице Ленина ограничили движение из-за работ «Водоканала». Также специалисты ремонтируют улицы Головатого и Новокузнечную.

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