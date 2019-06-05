В Краснодаре на улице Советской временно ограничат движение транспорта

В Краснодаре с 5 июня ограничат движение транспорта на улице Советской из-за работ «Водоканала»

ООО «Краснодар Водоканал» с 5 июня начнет работы на сетях водоснабжения на улице Советской от Красноармейской до Красной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Ремонт планируют завершить в течение двух недель.

«Вместо старого трубопровода будет проложен новый пластиковый, с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет. Работы ведутся на участке протяженностью 350 метров. Уже завершена замена сетей, ведутся подготовительные работы для переключения абонентов», — рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.