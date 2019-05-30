В Краснодаре отремонтируют пять разбитых кварталов улицы Новокузнечной
В Краснодаре в мае приступили к ремонту улицы Новокузнечной
Новый асфальт планируют сделать на пяти кварталах от Красноармейской до Базовской.
«Хоть улица и Новокузнечная, а выглядит гораздо хуже просто Кузнечной. Это один из последних, уже уходящих в прошлое остатков станичных улиц в самом центре города. В этом году мы приведем в порядок самые разбитые и "непроходимые" участки улицы», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
По его словам, на улице Новокузнечной в дальнейшем хотят убрать высоковольтную ЛЭП под землю. Однако это дорогостоящие работы. Глава города пояснил, что для таких работ необходимо продумать план.
Гендиректор подрядной организации ООО «Дорстройкубань-19» Владимир Левченко рассказал, что к ремонту приступили около двух недель назад. Перед работами на кварталах убрали гаражи, сараи и хозпостройки, стоящие на дороге.
Сейчас идет подготовка к асфальтировке на квартале от улицы Базовской до Леваневского. Рабочие делают основание дороги. Задействована почти вся проезжая часть. Сквозной проезд на этом участке закрыт. Проехать по улице могут только жители Новокузнечной.
С 20 мая перекрыли проезд на следующем квартале — от улицы Леваневского до Янковского. Параллельно на квартале от улицы Янковского до Седина делают фрезеровку старого асфальта. Со следующей недели рабочие планируют укладывать асфальтобетон.
Левченко уточнил, что ремонт ведут в три смены. Работы осложняет большое число подземных коммуникаций и линий электропередачи. На улице сделают широкие тротуары и съезды во дворы. Также планируют оборудовать парковку для машин на «островках» между полосами и опорами ЛЭП. Завершить ремонт улицы Новокузнечной собираются до конца лета, сообщили 30 мая в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, власти рассказали, что планируют в 2019 году полностью отремонтировать улицу Суворова. Кроме того, 17 мая в Краснодаре начали ремонтировать улицы Базовскую и Головатого.
С 1 июня в городе также начнут ремонт Старокубанского кольца. Через него проложат дополнительную дорогу.
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