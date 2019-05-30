В Краснодаре отремонтируют пять разбитых кварталов улицы Новокузнечной

В Краснодаре в мае приступили к ремонту улицы Новокузнечной

Новый асфальт планируют сделать на пяти кварталах от Красноармейской до Базовской. «Хоть улица и Новокузнечная, а выглядит гораздо хуже просто Кузнечной. Это один из последних, уже уходящих в прошлое остатков станичных улиц в самом центре города. В этом году мы приведем в порядок самые разбитые и "непроходимые" участки улицы», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. По его словам, на улице Новокузнечной в дальнейшем хотят убрать высоковольтную ЛЭП под землю. Однако это дорогостоящие работы. Глава города пояснил, что для таких работ необходимо продумать план.

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Гендиректор подрядной организации ООО «Дорстройкубань-19» Владимир Левченко рассказал, что к ремонту приступили около двух недель назад. Перед работами на кварталах убрали гаражи, сараи и хозпостройки, стоящие на дороге. Сейчас идет подготовка к асфальтировке на квартале от улицы Базовской до Леваневского. Рабочие делают основание дороги. Задействована почти вся проезжая часть. Сквозной проезд на этом участке закрыт. Проехать по улице могут только жители Новокузнечной. С 20 мая перекрыли проезд на следующем квартале — от улицы Леваневского до Янковского. Параллельно на квартале от улицы Янковского до Седина делают фрезеровку старого асфальта. Со следующей недели рабочие планируют укладывать асфальтобетон. Левченко уточнил, что ремонт ведут в три смены. Работы осложняет большое число подземных коммуникаций и линий электропередачи. На улице сделают широкие тротуары и съезды во дворы. Также планируют оборудовать парковку для машин на «островках» между полосами и опорами ЛЭП. Завершить ремонт улицы Новокузнечной собираются до конца лета, сообщили 30 мая в пресс-службе администрации Краснодара.