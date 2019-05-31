В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Ленина

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 июня на улице Ленина ограничат движение транспорта из-за работ «Водоканала»

«Росводоканал Краснодар» заменит канализационные сети по улице Ленина от Рашпилевской до Октябрьской. Работы начнутся с 1 июня, их планируют закончить в течение 10 дней. На это время на участке дороги ограничат движение транспорта.

Директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов заявил, что замена трубопровода улучшит качество водоотведения в частном секторе.

Всего специалисты заменят трубы диаметром 300 мм на участке длиной 115 метров. Также там поменяют шесть колодцев методом горизонтально-направленного бурения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 1 июня начнут преобразовывать Старокубанское кольцо. Через него по зеленому островку хотят проложить по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по Ставропольской через Старокубанскую.

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