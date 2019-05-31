В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Ленина

В Краснодаре с 1 июня на улице Ленина ограничат движение транспорта из-за работ «Водоканала»

«Росводоканал Краснодар» заменит канализационные сети по улице Ленина от Рашпилевской до Октябрьской. Работы начнутся с 1 июня, их планируют закончить в течение 10 дней. На это время на участке дороги ограничат движение транспорта.

Директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов заявил, что замена трубопровода улучшит качество водоотведения в частном секторе.

Всего специалисты заменят трубы диаметром 300 мм на участке длиной 115 метров. Также там поменяют шесть колодцев методом горизонтально-направленного бурения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.