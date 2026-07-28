Вышел трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Бегущий по лезвию 2099» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к сериалу «Бегущий по лезвию 2099» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Создатели культовой франшизы представили первый тизер и объявили дату премьеры (16+)

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал официальный трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099». Это продолжение культовой кинофраншизы.

Главную роль в проекте исполнила Хантер Шафер, известная по сериалу «Эйфория». Ее героиня Кора — девушка, которая меняет личности и вынуждена скрываться от закона в футуристическом Лос-Анджелесе 2099 года. События разворачиваются спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049».

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Коре предстоит объединиться с Олуэн (ее сыграла обладательница «Оскара» Мишель Йео), и вскоре их союз втянет героев в опасный заговор.

Сериал состоит из восьми эпизодов. Премьера запланирована на 25 ноября.

Франшиза «Бегущий по лезвию» берет начало в 1982 году с одноименного фильма Ридли Скотта, снятого по мотивам романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» В 2017 году вышло продолжение — «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом в главных ролях.

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