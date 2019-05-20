В Краснодаре начали ремонт улицы Головатого

В Краснодаре в 2019 году отремонтируют всю улицу Головатого

«Улица Головатого — важная магистраль в центральной части города, которая до сих пор была скорее станичной, чем столичной. Безусловно, ремонт, который мы здесь ведем впервые за долгие годы, доставит жителям улицы определенные неудобства, но ремонт такой разбитой дороги, особенно в центре, — это необходимость для Краснодара», — сказал мэр краевой столицы Евгений Первышов.

Всего там отремонтируют более 4 км дороги. Мэрия Краснодара заявила, что после завершения работ улица Головатого станет полноценным дублером улицы Северной.

По словам представителя фирмы «Дортранссервис» Адама Цику, сейчас на улице одновременно работают семь бригад. На отдельных участках дороги уже уложили нижний слой и подготавливают выравнивающий слой. Специалисты поднимают плиты коммуникаций, меняют колодцы.

Кроме того, на участке от улицы Щорса до Передовой ремонт завершили уже на 95%, от улицы Академика Трубилина до Костылева — на 50%. Также во второй половине лета начнется ремонт на участке от улицы Костылева до Щорса. Полностью закончить ремонт улицы Головатого планируют осенью, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.