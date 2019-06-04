В Адыгее организовали туры для иностранных туристов

Об этом сообщил порталу Юга.ру руководитель ЗАО «ИнтуристЪ Адыгея» Еристем Чич. По его словам, по итогам переговоров в мае заключили ряд контрактов с туристскими фирмами Турции. В их числе — турагентства из Стамбула «212 Тур», «Меркурий», «Арестур» и «Туран Акан» из Аданы.

В этом сезоне для представителей адыгской диаспоры Турции организуют поездки пяти групп (от 15 до 30 человек) для знакомства с исторической родиной. Первая группа из 30 человек побывала в Адыгее в конце мая.

Также ожидаются туристы из Иордании, Сирии, Израиля и других стран, где есть адыгские диаспоры, — всего около 200 человек, рассказали в «ИнтуристЪ Адыгея».

Для туров на историческую родину составили специальные экскурсионные программы. Они включают в себя участие в значимых республиканских мероприятиях, посещение музеев, исторических мест, достопримечательностей республики.

Туристы проявляют большой интерес к мастер-классам по приготовлению адыгейского сыра, другим национальным промыслам. Для этого в программы включили поездки в аулы, встречи с местными жителями, в том числе аул Мафэхабль, где компактно живут переехавшие на историческую родину адыги. Еще одно новое предложение — составление генеалогического древа, родословной с привлечением специалистов Национального архива.