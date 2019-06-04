Что власти Краснодара собираются делать с дождями летом и снегом зимой, рассказал мэр города

Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 июня рассказал, что власти краевого центра собираются делать в городе во время непогоды

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В Краснодаре в конце дня 3 июня прошли сильные дожди. На улице Железнодорожной сильный ветер повалил дерево, которое упало на контактную сеть. Из-за этого в городе на три часа остановились трамваи. Кроме того, из-за ливня оказались подтоплены трамвайные пути под железнодорожным мостом в районе стадиона «Кубань». Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге с журналистами отметил, что улицу Московскую в этот раз не затопило из-за заблаговременно принятых мер.

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«Мы приняли для этого меры заблаговременно. Работы, которые проводим по нормализации работы системы водоотведения из северо-восточной части города, еще не завершены. Они продолжатся. Мы еще будем строить водоочистные сооружения. Сам коллектор продолжим от основной трассы до балки реки Осечки», — сказал Первышов. Также глава города заявил, что сейчас ведутся работы по прочистке ливневки на улице Российской. Существующий коллектор забит под завязку, поэтому улица Восточно-Кругликовская и прилегающая к ней часть города тонут. «Мы закупили шесть единиц техники, как и планировали, организовали бригады, создали муниципальную службу по содержанию и прочистке ливневых коллекторов. Понимаем, что этих сил недостаточно. В конкурсных процедурах будем отыгрывать дополнительные единицы техники, пока не создадим полноценную службу, которая будет эффективно заниматься содержанием ливневых сетей. Начиная со следующего года продолжим развивать систему закупок спецтехники. Она будет направлена не только на содержание ливневки, но и займется содержанием улично-дорожной сети кубанской столицы», — добавил Первышов.