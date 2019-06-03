Упавшее дерево обесточило трамваи в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре
Дерево упало на контактную сеть трамвайной линии в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре, обесточив ее
Инцидент произошел в 17:48 на улице Железнодорожной.
«Дерево упало на контактную сеть, из-за чего она оказалась обесточена. Трамваи в обоих направлениях в район стадиона стоят. Наши специалисты подъехать к месту ЧП не могут, ремонтными работами займется городская служба спасения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».
На фото с места происшествия видно, что дерево также повредило припаркованный автомобиль.
Кроме того, из-за ливня оказались подтоплены трамвайные пути под железнодорожным мостом в районе стадиона.
Жители города о жизни в центре
Их нужно посмотреть всем детям
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.