Упавшее дерево обесточило трамваи в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре

Дерево упало на контактную сеть трамвайной линии в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре, обесточив ее

Инцидент произошел в 17:48 на улице Железнодорожной.

«Дерево упало на контактную сеть, из-за чего она оказалась обесточена. Трамваи в обоих направлениях в район стадиона стоят. Наши специалисты подъехать к месту ЧП не могут, ремонтными работами займется городская служба спасения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

На фото с места происшествия видно, что дерево также повредило припаркованный автомобиль.