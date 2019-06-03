Упавшее дерево обесточило трамваи в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре

Краснодарский край

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Дерево упало на контактную сеть трамвайной линии в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре, обесточив ее

Инцидент произошел в 17:48 на улице Железнодорожной.

«Дерево упало на контактную сеть, из-за чего она оказалась обесточена. Трамваи в обоих направлениях в район стадиона стоят. Наши специалисты подъехать к месту ЧП не могут, ремонтными работами займется городская служба спасения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

На фото с места происшествия видно, что дерево также повредило припаркованный автомобиль.

Кроме того, из-за ливня оказались подтоплены трамвайные пути под железнодорожным мостом в районе стадиона.

Краснодар Общественный транспорт
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