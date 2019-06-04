Глава Адыгеи и муфтий региона поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил всех верующих с праздником. Он подчеркнул, что Ураза-байрам утверждает общечеловеческие ценности, которые лежат в основе ислама и других мировых религий, и ценности, которые были и будут актуальны во все времена как фундаментальные ориентиры для всех людей, независимо от их национальности и вероисповедания.

«Все это неизменно способствует сохранению межнационального мира и межконфессионального согласия — основополагающего условия поступательного развития как нашей республики, так и всей страны. Искренне желаю всем мусульманам Адыгеи встретить этот светлый праздник во взаимопонимании и с добрыми помыслами. Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом радость и благополучие, вдохновит на новые созидательные свершения», — сказал Кумпилов.

Свои поздравления верующим направил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Он отметил, что Ураза-байрам — это один из значимых праздников для мусульман во всем мире.