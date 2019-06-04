Глава Адыгеи и муфтий региона поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня начали отмечать праздник Ураза-байрам и завершение поста в священный месяц Рамадан
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил всех верующих с праздником. Он подчеркнул, что Ураза-байрам утверждает общечеловеческие ценности, которые лежат в основе ислама и других мировых религий, и ценности, которые были и будут актуальны во все времена как фундаментальные ориентиры для всех людей, независимо от их национальности и вероисповедания.
«Все это неизменно способствует сохранению межнационального мира и межконфессионального согласия — основополагающего условия поступательного развития как нашей республики, так и всей страны. Искренне желаю всем мусульманам Адыгеи встретить этот светлый праздник во взаимопонимании и с добрыми помыслами. Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом радость и благополучие, вдохновит на новые созидательные свершения», — сказал Кумпилов.
Свои поздравления верующим направил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Он отметил, что Ураза-байрам — это один из значимых праздников для мусульман во всем мире.
«Этот праздник несет в себе свет добра и милосердия, уважительное отношение ко всему, что нас окружает. Мы просим у Всевышнего для всех мусульман мира и согласия, счастья и благополучия, принятия нашего поста и поклонения, наших молитв, пожертвований и всех благих деяний, совершенных в этот месяц. Желаю, чтобы этот светлый и радостный праздник принес в каждый дом счастье и добро», — говорится в поздравлении.
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом. Глава государства подчеркнул, что этот праздник побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, пишет RT.
«С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ураза-байрам завершает великий пост, который держат верующие. В этот день принято просить прощения, навещать родителей, раздавать небольшие подарки, посещать кладбища и поминать умерших родственников.
Как сообщали Юга.ру, священный месяц Рамадан в этом году начался 6 мая. В Майкопе в конце мая устроили массовое разговение, которое стало самым крупным в ЮФО.
5 июня в Адыгее объявили праздничным днем в честь Ураза-байрама.
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