В Адыгее прошло самое массовое в ЮФО разговение мусульман

В Майкопе 30 мая после вечернего намаза состоялся республиканский ифтар, который собрал более 1,5 тыс. человек

Республиканский ифтар собрал более 1,5 тыс. человек и стал самым массовым в Южном федеральном округе, рассказал порталу Юга.ру муфтий Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

«В последнее время в священный месяц Рамадан мы ежегодно проводим республиканский ифтар. В этом году он стал еще более массовым», — сказал Карданов.

За организацию ифтара он также поблагодарил главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который участвовал в трапезе вместе с постящимися. На разговение в республику приехали верующие из разных районов Адыгеи и Краснодарского края. Для них накрыли длинные столы на площади перед мечетью и внутри неё — для женщин.

Ифтар — разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Обычно он начинается сразу после захода солнца. Его нежелательно откладывать на более позднее время. Разговляться начинают финиками или водой.

Как сообщали Юга.ру, священный месяц Рамадана в этом году начался 6 мая. Он завершится примерно 4 июня праздником Ураза-байрам.