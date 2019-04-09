Мусульмане Адыгеи собираются восстановить здание первой мечети Майкопа
В собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края передадут здание первой мечети Майкопа
Такое решение в апреле принял Арбитражный суд Адыгеи.
Заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов рассказал порталу Юга.ру, что здание сейчас находится в собственности Министерства обороны РФ и используется для нужд Дома офицеров. Муфтият планирует создать там музей и молельную комнату.
«Мы надеемся, что вопрос решится положительно, и после вступления в силу решения суда мы сможем использовать это здание по первоначальному назначению. Там планируется создать музей истории жизни мусульман региона и отвести место для молебна, чтобы частично восстановить главную функцию первой мечети Майкопа. Пока это только предложения», — рассказал Ибрагим Шхалахов.
Решение примут на совете Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.
Здание, построенное 1910-1911 годы меценатом Лю Траховым, является объектом культурного наследия. В архитектуре объекта сохранились атрибуты мечети, в частности, михраб — ниша в стене, обращенная к Мекке. Подобные здания, которые сейчас стали жилыми помещениями, есть в Краснодаре и Армавире.
Всего в Адыгее насчитывается 50 мечетей, в Краснодарском крае открыты десять объектов — с учетом одной строящейся мечети, молельных комнат и исламского центра в Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в феврале глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что Дом офицеров в Майкопе отреставрируют и передадут юнармейцам.
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