Мусульмане Адыгеи собираются восстановить здание первой мечети Майкопа

В собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края передадут здание первой мечети Майкопа

Такое решение в апреле принял Арбитражный суд Адыгеи.

Заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов рассказал порталу Юга.ру, что здание сейчас находится в собственности Министерства обороны РФ и используется для нужд Дома офицеров. Муфтият планирует создать там музей и молельную комнату.

«Мы надеемся, что вопрос решится положительно, и после вступления в силу решения суда мы сможем использовать это здание по первоначальному назначению. Там планируется создать музей истории жизни мусульман региона и отвести место для молебна, чтобы частично восстановить главную функцию первой мечети Майкопа. Пока это только предложения», — рассказал Ибрагим Шхалахов.

Решение примут на совете Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Здание, построенное 1910-1911 годы меценатом Лю Траховым, является объектом культурного наследия. В архитектуре объекта сохранились атрибуты мечети, в частности, михраб — ниша в стене, обращенная к Мекке. Подобные здания, которые сейчас стали жилыми помещениями, есть в Краснодаре и Армавире.

Всего в Адыгее насчитывается 50 мечетей, в Краснодарском крае открыты десять объектов — с учетом одной строящейся мечети, молельных комнат и исламского центра в Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в феврале глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что Дом офицеров в Майкопе отреставрируют и передадут юнармейцам.