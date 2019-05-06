Муфтият Адыгеи и Краснодарского края объявил о начале Рамадана

Адыгея, Краснодарский край

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Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадана и объявил 6 мая первым днем поста

Дата назначается в соответствии с лунным календарем. Рамадан продлится 29–30 дней и завершится праздником Ураза-байрам. Примерно он наступит 4 июня, о точной дате его проведения станет известно позже, рассказали порталу Юга.ру в муфтияте.

«Рамадан является для всех мусульман мира священным месяцем. Это месяц добродеяний, месяц поста и молитв, очищения души и наших помыслов», — отметил Аскарбий Карданов.

Как уточнил имам соборной мечети города Майкопа Ибрагим Шхалахов, во время поста правоверные мусульмане воздерживаются от еды и воды в течение всего светового дня. Соблюдать это правило нужно будет с 6 мая до 19:30 — в течение месяца.

«Во время Рамадана будут проводиться особые ночные молитвы. Также в мечетях Адыгеи и Краснодарского края планируется организация благотворительных разговений», — добавил Ибрагим Шхалахов.

Всего в Адыгее насчитывается 50 мечетей, в Краснодарском крае открыты десять объектов — с учетом одной строящейся мечети, молельных комнат и исламского центра в Сочи.

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