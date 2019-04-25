Производители мяса предложили запретить россиянам ввозить колбасу и сыры из-за границы

Вся Россия

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Национальная мясная ассоциация предложила правительству запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования

Об этом говорится в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, которое направили 20 марта. Подлинность документа подтвердили в ассоциации.

Производители предложили усилить контроль за багажом и ручной кладью на российской границе и повысить ответственность за незаконный ввоз. Авторы письма опасаются, что с продукцией в Россию могут попасть возбудители опасных болезней животных, в частности африканской чумы свиней и ящура.

Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор поддержали предложенные меры, сообщает RT со ссылкой на «Ведомости».

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Как писали Юга.ру, в ноябре 2017 года Минфин предлагал ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции в Россию.

В августе 2018 года в Ростовской области предложили привлекать казаков и народных дружинников борьбе с санкционной продукцией.

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