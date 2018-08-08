Ростовская область привлечет казаков к борьбе с санкционными товарами

В Ростовской области казаков и народных дружинников привлекут к работе по борьбе с санкционной продукцией, которая поступает в регион

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в октябре планируют заключитьт соглашение, по которому правоохранительные и контрольные органы будут вместе бороться с санкционными товарами. Казаки и народные дружины будут информировать о фактах ввоза и реализации санкционной, контрафактной и контрабандной продукции.

По данным Южного таможенного управления, в первом полугодии изъяли и уничтожили более 20 тонн санкционных товаров. Таможенные органы Ростовской области на границе уничтожили более 100 кг таких товаров.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре казаки-дружинники в прошлом году помогли раскрыть 241 преступление.