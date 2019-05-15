Власти Краснодара рассказали, когда откроют бассейны у «Олимпа»
Стало известно, когда в Краснодаре откроют муниципальные бесплатные бассейны в районе спорткомплекса «Олимп»
Бассейны начнут работать в июне. В администрации Краснодара напомнили, что в течение девяти лет в водоемах и реке Кубани купаться нельзя из-за большой скорости течения и микробиологических показателей.
В 2019 году анализы проб воды будут готовы в конце мая, но по опыту прошлых лет единственное разрешенное общественное место для купания в городе — бассейны у «Олимпа».
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С 1 июня городские спасатели будут дежурить на стационарных и сезонных постах на озере Старая Кубань в районе парков «Солнечный остров» и «Старая Кубань», на Затоне и в Рождественском парке. Рейдовые группы из чиновников, казаков, полицейских и инспекторов по маломерным судам от МЧС летом будут проверять места отдыха краснодарцев, сообщает пресс-служба мэрии.
Как писали Юга.ру, в 2018 году бассейны открыли 1 июня и они работали все лето. Городской пляж с бассейнами создали в 2016 году.
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