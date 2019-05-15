Власти Краснодара рассказали, когда откроют бассейны у «Олимпа»

Стало известно, когда в Краснодаре откроют муниципальные бесплатные бассейны в районе спорткомплекса «Олимп»

Бассейны начнут работать в июне. В администрации Краснодара напомнили, что в течение девяти лет в водоемах и реке Кубани купаться нельзя из-за большой скорости течения и микробиологических показателей.

В 2019 году анализы проб воды будут готовы в конце мая, но по опыту прошлых лет единственное разрешенное общественное место для купания в городе — бассейны у «Олимпа».