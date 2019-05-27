В отделении Российского Красного Креста в Ингушетии прошли обыски
В Ингушетии в связи с массовыми протестами в Магасе 27 мая в отделении Российского Красного Креста прошли обыски
Обыски прошли в отделении Российского Красного Креста в Назрани. Военный автомобиль «Урал» заблокировал вход в здание и никого туда не впускал. В следственных действиях участвовали около десяти силовиков, написал 27 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщали Юга.ру, руководителя ингушского отделения Российского Красного Креста Мусу Мальсагова 15 апреля арестовали на два месяца после того, как он отбыл десять суток административного ареста. Его заподозрили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Следствие считает, что Мальсагов участвовал в избиении полицейских во время мартовских протестов в Магасе.
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