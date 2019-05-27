В отделении Российского Красного Креста в Ингушетии прошли обыски

Ингушетия

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В Ингушетии в связи с массовыми протестами в Магасе 27 мая в отделении Российского Красного Креста прошли обыски

Обыски прошли в отделении Российского Красного Креста в Назрани. Военный автомобиль «Урал» заблокировал вход в здание и никого туда не впускал. В следственных действиях участвовали около десяти силовиков, написал 27 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как сообщали Юга.ру, руководителя ингушского отделения Российского Красного Креста Мусу Мальсагова 15 апреля арестовали на два месяца после того, как он отбыл десять суток административного ареста. Его заподозрили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Следствие считает, что Мальсагов участвовал в избиении полицейских во время мартовских протестов в Магасе.

Красный Крест Магас Митинги

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