Лидеров оппозиции Ингушетии арестовали на два месяца

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии 14 апреля арестовал трех лидеров ингушской оппозиции по делу о столкновении с силовиками

Старейшину Ахмеда Барахоева, председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева и его заместителя Мусу Мальсагова арестовали на два месяца. Об этом рассказали адвокат Фатима Урусова, пресс-секретарь правозащитной организации «Правовая инициатива» Ксения Бабич и адвокат Магомед Абубакаров.

Всех троих заджержали на выходе из спецприемника, где они оказались после акции протеста в Магасе за организацию митинга без подачи уведомления. Адвокат Абубакаров рассказал, что Чемурзиева заподозрили в применении насилия в отношении силовиков.

На митинге произошло столкновение между демонстрантами и силовиками и Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на представителей власти (ч. 2. ст. 318 УК РФ) и призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), сообщает «Медиазона».