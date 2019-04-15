Лидеров оппозиции Ингушетии арестовали на два месяца

Ингушетия, Кабардино-Балкария

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Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии 14 апреля арестовал трех лидеров ингушской оппозиции по делу о столкновении с силовиками

Старейшину Ахмеда Барахоева, председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева и его заместителя Мусу Мальсагова арестовали на два месяца. Об этом рассказали адвокат Фатима Урусова, пресс-секретарь правозащитной организации «Правовая инициатива» Ксения Бабич и адвокат Магомед Абубакаров.

Всех троих заджержали на выходе из спецприемника, где они оказались после акции протеста в Магасе за организацию митинга без подачи уведомления. Адвокат Абубакаров рассказал, что Чемурзиева заподозрили в применении насилия в отношении силовиков.

На митинге произошло столкновение между демонстрантами и силовиками и Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на представителей власти (ч. 2. ст. 318 УК РФ) и призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), сообщает «Медиазона».

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Как сообщали Юга.ру, 3 апреля у более 20 участников акции в Магасе прошли обыски по делу о нападении на ОМОН.

в Магасе 26 и 27 марта проходил митинг против принятия поправок в региональный закон «О референдуме» и нарушения территориальной целостности республики. Подробнее о том, что стороны конфликта думают о ситуации в республике, читайте по ссылке.

Митинги

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