СМИ опубликовали видео затопления перинатального центра в Сочи. Власти уже ответили

Краснодарский край

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В главном управлении строительства Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что в Сочи затопило перинатальный центр

В соцсетях и СМИ 23 января появилось видео с затоплением, которое якобы произошло в перинатальном центре в Сочи, недавно сданном в эксплуатацию. Сообщалось о том, что в кабинетах и других помещениях медучреждения отвалилась облицовочная плитка и штукатурка, с потолка льется вода, которая залила мебель и оборудование. 

В главном управлении строительства Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что информация не соответствует действительности. Видео с затоплением сделано в октябре 2018 года, отметили в ведомстве.

«На распространяемом в социальных сетях видео запечатлены кадры аварии водопровода при проведении испытательных мероприятий, проводившихся при строительстве перинатального центра в Сочи в конце октября 2018 года. В ходе испытаний один из шлангов дал течь. Данная авария была оперативно устранена до официального открытия центра», — рассказал заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Анатолий Новиков.

По его словам, сейчас медучреждение работает в штатном режиме. 

Напомним, перинатальный центр в Сочи открыли на два года позже срока — 10 декабря 2018 года.

Как писали Юга.ру, изначально центр планировалось открыть в 2016 году. В январе 2017 года стало известно, что вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко, курирующий строительную сферу региона, допрошен по делу о хищении 200 млн рублей, которые предназначались для строительства перинатального центра.

В мае Гриценко уволили, а в августе обвинили в хищении участка стоимостью более 40 млн рублей.

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