СМИ опубликовали видео затопления перинатального центра в Сочи. Власти уже ответили
В главном управлении строительства Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что в Сочи затопило перинатальный центр
В соцсетях и СМИ 23 января появилось видео с затоплением, которое якобы произошло в перинатальном центре в Сочи, недавно сданном в эксплуатацию. Сообщалось о том, что в кабинетах и других помещениях медучреждения отвалилась облицовочная плитка и штукатурка, с потолка льется вода, которая залила мебель и оборудование.
В главном управлении строительства Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что информация не соответствует действительности. Видео с затоплением сделано в октябре 2018 года, отметили в ведомстве.
«На распространяемом в социальных сетях видео запечатлены кадры аварии водопровода при проведении испытательных мероприятий, проводившихся при строительстве перинатального центра в Сочи в конце октября 2018 года. В ходе испытаний один из шлангов дал течь. Данная авария была оперативно устранена до официального открытия центра», — рассказал заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Анатолий Новиков.
По его словам, сейчас медучреждение работает в штатном режиме.
Напомним, перинатальный центр в Сочи открыли на два года позже срока — 10 декабря 2018 года.
Как писали Юга.ру, изначально центр планировалось открыть в 2016 году. В январе 2017 года стало известно, что вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко, курирующий строительную сферу региона, допрошен по делу о хищении 200 млн рублей, которые предназначались для строительства перинатального центра.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.