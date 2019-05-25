Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить моряков и корабли Военно-морских сил Украины, задержанные в Керченском проливе

Председатель суда Пак Чжин Хен 25 мая в Гамбурге огласил выдержки решения, из которых следует, что российская сторона должна немедленно освободить 24 украинских моряка и вернуть буксир и два катера, сообщает «Интерфакс».

Пак Чжин Хен призвал конфликтующие стороны воздержаться от обострения конфликта. При этом он заявил, что России нет необходимости прекращать уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.