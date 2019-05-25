Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить моряков и корабли Военно-морских сил Украины, задержанные в Керченском проливе

Председатель суда Пак Чжин Хен 25 мая в Гамбурге огласил выдержки решения, из которых следует, что российская сторона должна немедленно освободить 24 украинских моряка и вернуть буксир и два катера, сообщает «Интерфакс».

Пак Чжин Хен призвал конфликтующие стороны воздержаться от обострения конфликта. При этом он заявил, что России нет необходимости прекращать уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

Путин об инциденте в Керченском проливе:

Решение трибунала окончательно и обязательно для выполнения обеими сторонами.

Россия не участвовала в слушаниях, объяснив это тем, что у трибунала нет юрисдикции рассматривать иск Украины, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в районе Керенского пролива российские военные задержали три украинских корабля, которые незаконно пересекли границу.

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