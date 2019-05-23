В Краснодаре арт-группа «Кюс» откроет «Ковчег культуры»
25 мая художники из группы «Кюс» проведут мультиформатное событие «Ковчег культуры»
«Ковчег культуры» — третье мероприятие в серии после «Особняка Культуры» и «Вершины Культуры». Гостей ждет групповая выставка, презентация книги, дискуссия, концерт, лекция и фуршет.
В выставке примут участие 18 художников, среди которых Sad Face (Алексей Илькаев) из Перми, Эльдар Ганеев, объединение Plague, Валера Свидетель и НоооЖ.
В дискуссии «Урбанизируя молотом: как изменять город, чтобы он не изменил нам» примут участие художник Sad Face, скульптор Виктор Линский, стрит-артисты Георгий Куринов, Роман Котов и Артур Голяков, а также координатор проекта установки современных скульптур в Краснодаре Олег Сафронов.
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Со своим новым альбомом на «Ковчеге культуры» выступит краснодарский synthpop-проект ВАТСКИИ, а участник группы «Кюс» Максим Алехин представит звуковую скульптуру в рамках своего музыкального проекта Digital fixation of audio processes.
В рамках «Ковчега» состоится презентация собрания сочинений поэта-конструктивиста Алексея Чичерина, книгу представит ее составитель и комментатор Александр Гончаренко. Также на мероприятии пройдет лекция философа Федора Смолякова «Panta rei: [греч. «все течет», высказывание Гераклита] от ***** [женского полового органа — Юга.ру] до ковчега».
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Начало программы в 19:00. Вход свободный. Организаторы рекомендуют выбрать удобную обувь и одежду. Точный адрес проведения организаторы сообщат 24 мая в своих аккаунтах Instagram и «ВКонтакте». На данный момент известно, что событие пройдет в районе Вишняковского рынка.
Подробнее о деятельности группы «Кюс» можно прочесть в статье о вторжениях современного искусства на улицы Краснодара. Также на портале Юга.ру выходило интервью с фронтменом группы Максимом Алехиным.
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