Арашуков досрочно лишился полномочий сенатора

Совет Федерации 22 мая досрочно прекратил полномочия сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который находится под арестом

Совфед лишил Арашукова полномочий из-за того, что он вовремя не подал декларацию о доходах. Сенаторы приняли это решение единогласно, за него проголосовали 153 человека, сообщает ТАСС.

Глава комиссии Совфеда Юрий Воробьев отметил, что это первый в истории России случай лишения парламентария статуса за непредоставление сведений о доходах.