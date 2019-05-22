Арашуков досрочно лишился полномочий сенатора

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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Совет Федерации 22 мая досрочно прекратил полномочия сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который находится под арестом

Совфед лишил Арашукова полномочий из-за того, что он вовремя не подал декларацию о доходах. Сенаторы приняли это решение единогласно, за него проголосовали 153 человека, сообщает ТАСС.

Глава комиссии Совфеда Юрий Воробьев отметил, что это первый в истории России случай лишения парламентария статуса за непредоставление сведений о доходах.

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10 апреля Воробьев сообщил, что верхняя палата парламента не получила в срок декларацию о доходах Арашукова, которую по закону члены Совфеда должны сдавать до 1 апреля. Однако адвокат Арашукова Анна Ставицкая 15 апреля заявила, что ее подзащитный заполнил декларацию по памяти в СИЗО. 

Как сообщали Юга.ру, Рауфа Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.

12 марта суд отстранил Арашукова от должности сенатора по ходатайству Главного следственного управления СК России. 

Рауф Арашуков Совет Федерации

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