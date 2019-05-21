Донского вице-губернатора задержали за хищение при подготовке к ЧМ-2018
Стали известны подробности задержания заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергея Сидаша
О задержании Сидаша стало известно 21 мая. По данным СМИ, против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
В телеграм-каналах появились фотографии обыска у вице-губернатора. На них изображены крупная сумма денег в разной валюте, коллекция часов, которую СМИ оценили почти в 7 млн рублей, ювелирные изделия, документы и картины с изображением самого Сидаша.
Официальной информации о задержании Сидаша и проведенных у него обысков к вечеру так и не поступило. Однако, по данным DonDay, Ленинский районный суд Ростова уже избирает ему меру пресечения. Источник ТАСС сообщил, что следствие просит арестовать Сидаша.
Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах рассказал, что дело замгубернатора связано с хищением 223 млн рублей из бюджета, выделенных на благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена».
В марте по делу о махинациях при строительстве арены был арестован бывший министр строительства региона Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» (компания занималась благоустройством стадиона) Сергей Мищенко. Их заподозрили в мошенничестве на 223 млн рублей путем замены крупнозернистого песка на мелкий. Также по делу задержали учредителя и гендиректора АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и Андрея Андросова.
Как сообщали Юга.ру, строительство «Ростов-Арены» на левом берегу Дона завершилось в декабре 2017 года. Стадион, вмещающий более 43 тыс. зрителей, принял пять матчей чемпионата мира по футболу — 2018. После ЧМ арена стала домашней для ФК «Ростов». В ближайшие годы ее планируется передать властям региона.
Кто такой Сергей Сидаш
Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области Казахстана. Получил диплом в Челябинском высшем военном автомобильном командном училище. В 2010 году стал министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и проработал на этом посту до 2015 года. Затем около года работал советником губернатора.
Должность вице-губренатора региона Сидаш занимает с сентября 2016 года. Чиновник курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, территориального развития области.
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