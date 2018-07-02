В течение двух лет «Ростов-Арену» планируют передать региональным властям

После чемпионата мира по футболу стадион «Ростов-Арена» передадут из федеральной в региональную собственность

«Передача стадиона Ростовской области будет проходить в течение двух лет. Таким образом, у нас будет время для того, чтобы адаптировать стадион к последующей эксплуатации, а также чтобы за это время сформировать эффективную команду управленцев, которые и будут заниматься его эксплуатацией», — цитирует ИА «Дон24» первого вице-губернатора региона Игоря Гуськова.

Он отметил, что сразу после ЧМ стадион передадут в собственность компании «Спорт-Инжиниринг», которая подконтрольна Министерству спорта РФ.

Как сообщали Юга.ру, годовое содержание стадиона составит 300 млн рублей.

По словам Гуськова, в 2019 году около 250-300 млн рублей будет направлено из федерального бюджета, с 2020 года эта цифра станет меньше.

После чемпионата мира на «Ростов-Арене» будет играть ФК «Ростов». Также на стадионе будут проходить соревнования по другим видам спорта и концерты. В сентябре состоится выступление рэпера Басты.