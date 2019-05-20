В России появилась горячая линия для жалоб на летний отдых

Роспотребнадзор 20 мая открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности летнего отдыха

В специалистам консультационного центра можно будет круглосуточно обратиться по телефону 8-800-555-49-43. Центр сможет одновременно принять до 100 звонков, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В преддверии старта курортного сезона и оздоровительной кампании ведомство проследит за укреплением состояния детских оздоровительных организаций и их их готовности к приему отдыхающих.