В России появилась горячая линия для жалоб на летний отдых
Роспотребнадзор 20 мая открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности летнего отдыха
В специалистам консультационного центра можно будет круглосуточно обратиться по телефону 8-800-555-49-43. Центр сможет одновременно принять до 100 звонков, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В преддверии старта курортного сезона и оздоровительной кампании ведомство проследит за укреплением состояния детских оздоровительных организаций и их их готовности к приему отдыхающих.
Курорты Юга.ру:
Роспотребнадзор проконтролирует ход ремонта в оздоровительных учреждениях, улучшение систем водоснабжения и отопления, а также пищеблоков, состояние жилых помещений и медпунктов. Кроме того, пройдет аттестация должностных лиц, работающих в здравницах, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, карнавал в Сочи, посвященный открытию курортного сезона, состоится 25 мая. В Геленджике карнавал впервые будет проходить два дня — 1 и 2 июня.
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