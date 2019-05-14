В Геленджике назвали дату ежегодного карнавала

В 2019 году карнавал впервые будет проходить два дня. Праздничное шествие стартует в 16:00 1 июня у кинотеатра «Буревестник». В театрализованной колонне сможет пройти любой желающий. Сбор участников начнется в 15:00.

В разных частях города оборудуют шесть концертных площадок. На Центральной площади Геленджика будет зрительный зал — сцену установят у входа в торговый центр «Геленджик». Там выступят творческие коллективы края и города-курорта, а также звезды российской эстрады. 1 июня пройдет концерт группы «Иванушки International».

На вечернее шоу карнавала будут продавать билеты за 1 тыс. рублей. О местах приобретения будет известно позже, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

В 2019 году на курорте пройдет 43-й по счету карнавал. Впервые он состоялся 12 июня 1939 года и был посвящен 20-летию декрета 1919 года «О лечебных местностях общегосударственного значения». О том, как это было в 2018 году, читайте здесь.