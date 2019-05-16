В Сочи представили программу карнавала в честь открытия курортного сезона
Стала известна программа карнавала, посвященного открытию курортного сезона, который стартует в Сочи 25 мая
Основные события праздника проведут на площади возле Зимнего театра. В 17:30 там начнется конкурс карнавальных костюмов. В 19:00 от здания Сочинского цирка стартует праздничное шествие «КарнавалЛетто», колонны пройдут по Курортному проспекту к площади Зимнего театра.
В 21:30 на Театральной площади начнется гала-концерт, на котором выступят около 500 артистов. В 22:50 устроят фейерверк.
В карнавальных колоннах зрители увидят выступления артистов балета, уличного и кукольного театра, огромных марионеток, а также двойников знаменитостей, например, Майкла Джексона, Чарли Чаплина и Мэрлин Монро.
Актеры покажут миниатюру «Благородные гусары и прекрасные дамы в буфете театра во время антракта», трагедию «Ромео и Джульетта» и другие постановки.
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Кроме того, в Сочи будут работать две дополнительные площадки, на которых пройдет детский праздник «Ах, карнавал!» на территории Черешневого сада с 12:00 до 17:00 и на улице Навагинской с 11:00 до 21:00, сообщила пресс-служба администрации Сочи.
Как писали Юга.ру, главной темой сочинского карнавала станет сценическое искусство, так как 2019-й — Год театра.
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