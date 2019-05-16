В Сочи представили программу карнавала в честь открытия курортного сезона

Стала известна программа карнавала, посвященного открытию курортного сезона, который стартует в Сочи 25 мая

Основные события праздника проведут на площади возле Зимнего театра. В 17:30 там начнется конкурс карнавальных костюмов. В 19:00 от здания Сочинского цирка стартует праздничное шествие «КарнавалЛетто», колонны пройдут по Курортному проспекту к площади Зимнего театра.

В 21:30 на Театральной площади начнется гала-концерт, на котором выступят около 500 артистов. В 22:50 устроят фейерверк.

В карнавальных колоннах зрители увидят выступления артистов балета, уличного и кукольного театра, огромных марионеток, а также двойников знаменитостей, например, Майкла Джексона, Чарли Чаплина и Мэрлин Монро.

Актеры покажут миниатюру «Благородные гусары и прекрасные дамы в буфете театра во время антракта», трагедию «Ромео и Джульетта» и другие постановки.