Стала известна дата карнавала в честь открытия курортного сезона в Сочи

В Сочи проведение карнавального шествия в честь открытия курортного сезона — 2019 запланирована на 25 мая

«2019 год — год театра, поэтому название шествия — "ТеатрЛетто в КарнавалЛетто". Главный слоган всех мероприятий: "Возьми с собой солнце"», — сообщила вице-мэр Сочи Марина Бралюк на еженедельной планерке 12 марта.

Каждая из 20 колонн-участниц карнавала будет символизировать театральный жанр: сатиру, комедию, оперу, балет, кукольный и уличный театр. В шествии задействуют более 1 тыс. человек.