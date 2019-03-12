Стала известна дата карнавала в честь открытия курортного сезона в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи проведение карнавального шествия в честь открытия курортного сезона — 2019 запланирована на 25 мая

«2019 год — год театра, поэтому название шествия — "ТеатрЛетто в КарнавалЛетто". Главный слоган всех мероприятий: "Возьми с собой солнце"», — сообщила вице-мэр Сочи Марина Бралюк на еженедельной планерке 12 марта.

Каждая из 20 колонн-участниц карнавала будет символизировать театральный жанр: сатиру, комедию, оперу, балет, кукольный и уличный театр. В шествии задействуют более 1 тыс. человек.

Смотрите фоторепортаж:

На Театральной площади установят партер для 3 тыс. зрителей. На сценическом подиуме участники праздничного шествия презентуют свою двухминутную музыкальную историю.

Кроме того, в программе праздника запланирован спортивный фестиваль «Прыгни в лето», соревнования паркурщиков и брейкеров.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году традицйионный карнавал в Сочи отменили из-за подготовки курорта к чемпионату мира по футболу.

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