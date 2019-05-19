С командиров подлодки «Краснодар» взыскали 17 млн рублей за столкновение с гражданским судном

С командиров подводной лодки «Краснодар» через суд взыскали многомиллионную сумму за аварию, произошедшую спустя год после выпуска судна

Инцидент произошел в апреле 2016 года в Балтийском море. Во время учений подлодка «Краснодар» врезалась в иностранное судно, когда всплывала.

По данным «Коммерсанта», столкновение случилось с гражданским иностранным кораблем, который вопреки предупреждения военных нарушило границу района, где шли учения. Судно практически не повредилось, у субмарины сломался перископ.

Фигурантами дела стали бывшие командир дивизиона подводных лодок капитан первого ранга Игорь Мартемьянов и командир подводной лодки «Краснодар» капитан второго ранга Денис Сопин. Слушания проходили в закрытом режиме, так как материалы расследования содержат государственную тайну.

В марте 2019 года Ленинградский окружной военный суд признал Дениса Сопина виновным по ст. 352 УК РФ (Нарушение правил кораблевождения), Игоря Мартемьянова — по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Причиненный ущерб оценили в 33 млн рублей, однако суд постановил взыскать с капитанов 17 млн рублей: с Сопина — 12 млн рублей, с Мартемьянова — 5 млн рублей. Суд Минобороны отказал во взыскании остальных 16 млн рублей, так как эти деньги должны быть выплатить военному ведомству из федеральной казны.

Как сообщали Юга.ру, церемония закладки дизель-электрической подводной лодки «Краснодар» состоялась в феврале 2014 года на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. В апреле 2015 года субмарину спустили на воду, а в сентябре того же года ее передали Военно-морскому флоту РФ.

Во время учений в 2018 году субмарина успешно выполнила тренировочный элемент и легла на дно на глубине 20 метров, где два часа пролежала обесточенной.