Подлодка «Краснодар» на учениях в Черном море легла на дно

Дизель-электрическая «Краснодар» Черноморского флота 11 октября успешно выполнила тренировочный элемент и легла на грунт

Во время тренировки судно опустилось на дно и легло на грунт на глубине 20 метров от поверхности. В соответствии с планом, за два часа субмарина была полностью обесточена, а экипаж прекратил свою работу. Таким образом «Краснодар» отработала элемент «Покладка на грунт» в морском полигоне боевой подготовки Черноморского флота.