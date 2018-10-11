Подлодка «Краснодар» на учениях в Черном море легла на дно

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Дизель-электрическая «Краснодар» Черноморского флота 11 октября успешно выполнила тренировочный элемент и легла на грунт

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Во время тренировки судно опустилось на дно и легло на грунт на глубине 20 метров от поверхности. В соответствии с планом, за два часа субмарина была полностью обесточена, а экипаж прекратил свою работу. Таким образом «Краснодар» отработала элемент «Покладка на грунт» в морском полигоне боевой подготовки Черноморского флота. 

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«После завершения тренировки экипаж подлодки успешно всплыл на поверхность и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки в акватории Черного моря», — цитирует ТАСС официального представителя флотаа капитана второго ранга Алексей Рулев.

Б-265 «Краснодар» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

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