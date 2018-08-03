В горах Адыгеи создали туристический маршрут «Тропа леопарда»

Адыгея

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В Адыгее открыли эколого-просветительский маршрут «Тропа леопарда» протяженностью 2,2 км

Он проходит по заповедной части республики. Его обустраивали 25 человек из десяти регионов страны. Маршрут сделали в рамках реализации проекта «Экодемия», автором которого является Кавказский биосферный заповедник.

Волонтеры сделали разметку и маркировку тропы, расчистили путь от кустарников и поваленных деревьев, оборудовали крутые участки ступенями, укрепили осыпающиеся склоны.

«По итогам двух недель проекта рекреационный центр "Гузерипль" дополнился новым объектом. Участок тропы, ведущий к водопаду, оборудовали удобными ступеньками и лестницей. Через ручейки сделали переходы», — сообщили в пресс-службе заповедника.

По тропе уже гуляют первые посетители.

Курорты и туризм
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