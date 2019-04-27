Суд не отпустил из-под стражи хирурга без образования Алену Верди
Суд в Краснодаре не разрешил перевести хирурга Алену Верди, от которой пострадали пациентки, под домашний арест
Заседание состоялось 26 апреля. Адвокаты требовали отпустить Верди под домашний арест. Сама подсудимая давала объяснения по видеосвязи.
Судья не удовлетворил ходатайство и оставил Верди под стражей, передает РЕН ТВ.
36-летнюю Алену Верди, настоящее имя которой — Антонина Горбунова, задержали при попытке покинуть Краснодарский край. По данным СМИ, она хотела улететь в Израиль.
Уголовное дело на нее завели по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) завели после обращения в правоохранительные органы одной из пациенток Верди. Ее прооперировали в октябре 2017 года, а после у женщины возникли серьезные осложнения.
По данным следствия, случившееся — не единичный случай.
5 апреля Верди арестовали на два месяца. Следователи отметили, что в ходе следственных действий женщина не смогла предоставить документы, подтверждающих получение медицинского образования.
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