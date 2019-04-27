Суд не отпустил из-под стражи хирурга без образования Алену Верди

Суд в Краснодаре не разрешил перевести хирурга Алену Верди, от которой пострадали пациентки, под домашний арест

Судья не удовлетворил ходатайство и оставил Верди под стражей, передает РЕН ТВ .

Заседание состоялось 26 апреля. Адвокаты требовали отпустить Верди под домашний арест. Сама подсудимая давала объяснения по видеосвязи.

36-летнюю Алену Верди, настоящее имя которой — Антонина Горбунова, задержали при попытке покинуть Краснодарский край. По данным СМИ, она хотела улететь в Израиль.

Уголовное дело на нее завели по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) завели после обращения в правоохранительные органы одной из пациенток Верди. Ее прооперировали в октябре 2017 года, а после у женщины возникли серьезные осложнения.

По данным следствия, случившееся — не единичный случай.

5 апреля Верди арестовали на два месяца. Следователи отметили, что в ходе следственных действий женщина не смогла предоставить документы, подтверждающих получение медицинского образования.