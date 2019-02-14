Путин хочет внести в Уголовный кодекс статью о ворах в законе

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Президент России Владимир Путин предложил ввести в Уголовный кодекс статью о занятии высшего положения в преступной иерархии

Законопроект опубликовали на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 210.1 — занятие высшего положения в преступной иерархии. Санкция статьи будет предусматривать от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей либо в размере зарплаты осужденного или другого его дохода за период до пяти лет.

Также Путин предложил увеличить штраф за за создание организованного преступного сообщества до 5 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в конце января Минюст предложил разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы». Позже ведомство привело примеры таких обстоятельств.

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