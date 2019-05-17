Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Второй полуфинал прошел в Тель-Авиве. В нем приняли участие 18 стран. Представитель России певец Сергей Лазарев выступал под 13 номером и прошел в финал конкурса, который состоится 18 мая.

В номере Лазарева на сцене были восемь зеркал, в которых отражался исполнитель. Во время выступления они превращались в экраны, на которых был виден проливной дождь и молния.

Всего в финал прошли десять стран, в том числе Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

Напомним, что 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал, определивший первую десятку финалистов.