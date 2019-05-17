Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Музыкант Сергей Лазарев 16 мая прошел в финал песенного конкурса «Евровидение-2019»
Второй полуфинал прошел в Тель-Авиве. В нем приняли участие 18 стран. Представитель России певец Сергей Лазарев выступал под 13 номером и прошел в финал конкурса, который состоится 18 мая.
В номере Лазарева на сцене были восемь зеркал, в которых отражался исполнитель. Во время выступления они превращались в экраны, на которых был виден проливной дождь и молния.
Всего в финал прошли десять стран, в том числе Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.
Напомним, что 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал, определивший первую десятку финалистов.
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Как сообщали Юга.ру, 16 января Сергей Лазарев стал основным претендентом на участие в конкурсе от России. Уже 8 февраля эту информацию официально подтвердили.
Лазарев в 2016 году уже участвовал в Евровидении, которое проходило в Стокгольме. Тогда он занял третье место. Конкурс выиграла представительница Украины — певица Джамала.
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