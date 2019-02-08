Стало известно, кто поедет на Евровидение-2019 от России
Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2019 в Тель-Авиве
Новую песню написал Филипп Киркоров вместе с греческим композитором, рассказал Сергей Лазарев в эфире программы «Доброе утро» телеканала «Россия 1».
«Я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на Евровидение, потому что я сделал на тот момент максимум», — рассказал артист.
Подробнее о том, с какой композицией Лазарев выступит на Евровидении он расскажет в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Как сообщали Юга.ру, 16 января стало известно об основном претенденте на участие от России в конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в Тель-Авиве.
Сергей Лазарев в 2016 году уже участвовал в Евровидении, которое проходило в Стокгольме. Тогда он занял третье место. Конкурс выиграла представительница Украины — певица Джамала.
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