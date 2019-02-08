Стало известно, кто поедет на Евровидение-2019 от России

Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2019 в Тель-Авиве

Новую песню написал Филипп Киркоров вместе с греческим композитором, рассказал Сергей Лазарев в эфире программы «Доброе утро» телеканала «Россия 1».

«Я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на Евровидение, потому что я сделал на тот момент максимум», — рассказал артист.

Подробнее о том, с какой композицией Лазарев выступит на Евровидении он расскажет в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.