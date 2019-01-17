Стало известно, кто поедет в 2019 году на «Евровидение» от России

В СМИ 16 января появилась информация, кто стал основным претендентом на участие от России в конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Тель-Авиве

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что на «Евровидение-2019» может поехать певец Сергей Лазарев. Уточняется, что в этом году вещателем «Евровидения» будет телеканал «Россия-1». Он не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста.

Основным претендентом стал Лазарев, однако телеканал рассматривает и другие кандидатуры. Ожидается, что имя участника от России объявят в эфире в ближайшее время.

Источник пояснил агентству, что если выберут Лазарева, то продюсером его номера будет певец Филипп Киркоров.