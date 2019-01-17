Стало известно, кто поедет в 2019 году на «Евровидение» от России
В СМИ 16 января появилась информация, кто стал основным претендентом на участие от России в конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Тель-Авиве
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что на «Евровидение-2019» может поехать певец Сергей Лазарев. Уточняется, что в этом году вещателем «Евровидения» будет телеканал «Россия-1». Он не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста.
Основным претендентом стал Лазарев, однако телеканал рассматривает и другие кандидатуры. Ожидается, что имя участника от России объявят в эфире в ближайшее время.
Источник пояснил агентству, что если выберут Лазарева, то продюсером его номера будет певец Филипп Киркоров.
Как сообщали Юга.ру, Сергей Лазарев в 2016 году уже участвовал в «Евровидении», которое проходило в Стокгольме. Тогда он занял третье место. Конкурс выиграла представительница Украины — певица Джамала.
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