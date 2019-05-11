Путин упал на хоккейном матче в Сочи. А перед этим забил 8 шайб

Гала-матч VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд состоялся в сочинском Ледовом дворце «Большой». Противостояние команд «Легенды хоккея» и «Сборная Ночной лиги» завершилось со счетом 14:7.

Во время приветствия зрителей Владимир Путин катился вдоль борта и упал, споткнувшись о красный ковер. Ему помогли подняться, после чего президент продолжил приветствовать болельщиков.

На поединке Владимир Путин выступил под номером 11 в составе «Легенд хоккея» и открыл счет в первом периоде. Всего глава государства забил восемь шайб и набрал 9 (8+1) очков. Вторым по результативности стал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сыграл в команде президента и сделал хет-трик, пишет RT.

В составе «Легенд» по шайбе забросили Павел Буре, Сергей Федоров и Виталий Прохоров. В команду Путина попали хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов, а также политические и общественные деятели, среди которых — гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин, музыкант Игорь Бутман, губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин.