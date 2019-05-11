В Ингушетии умер старейший житель России — 123-летний Аппаз Илиев

В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) 10 мая на 124-м году скончался самый пожилой мужчина в России — Аппаз Илиев

6 мая Алиева доставили в реанимационное отделение ИРКБ в тяжелом состоянии, он впал в кому. Вечером 10 мая глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал в своих соцсетях, что посетил долгожителя в больнице и поручил оказать ему необходимую помощь. Однако спустя два часа руководитель республики сообщил, что Илиев скончался.

Тело старейшины уже передали родственникам, его отправили домой на машине медицины катастроф, пишет RT со ссылкой на заместителя главврача ИРКБ Тамару Касиеву.

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он стал свидетелем двух мировых войн, революций и высылки ингушского народа в 1944 году. Всю жизнь занимался земледелием и животноводством. Был дважды женат, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков.

Илиев был занесен в Книгу рекордов России как самый пожилой житель страны. Накануне пресс-служба главы Ингушетии сообщила, что в регионе готовят заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Аппаза Илиева самым пожилым человеком планеты. Напомним, в апреле 2018 года в Ингушетии создали рабочую группу, чтобы разобраться с ошибкой в Книге рекордов Гиннесса, которая назвала самым пожилым человеком в мире 112‐летнего японца Масадзо Нонака.