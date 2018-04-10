Ингушетия, Чечня и Дагестан вошли в топ регионов РФ с самой низкой смертностью

В Министерстве здравоохранения РФ назвали регионы с самым низким и наиболее высоким уровнем смертности по итогам 2017 года

Самые низкие показатели смертности оказались в Ингушетии (3,2 случая на 1 тыс. населения), Чечне (4,6) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,9). В пятерку также вошли Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский автономный округ (6,2).

Наиболее высокие показатели смертности зафиксировали в Псковской области (17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5) и Ивановской областях (15,8).

Уровень смертности в среднем по России в 2017 году уменьшился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в стране в минувшем году умерло 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м. Снижение уровня смертности отметили в 79 субъектах. Это объясняется ранней диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни.

По данным Росстата, в стране сложилась сложная демографическая ситуация, усугубленная снижением роста рождаемости, передают «Известия».

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума.