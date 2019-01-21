В Кабардино-Балкарии скончалась 128-летняя Нану Шаова — самый пожилой житель планеты
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129 году скончалась местная жительница Нану Шаова, которая была признана самым пожилым жителем планеты
«Ушла из жизни долгожительница из сельского поселения Заюково, рекордсменка "Книги рекордов России" Шаова Нану Цуковна», — сообщили в пресс-службе администрации района, выразив соболезнования родным и близким женщины.
Как писали Юга.ру, сертификат «Книги рекордов России», свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, Шаовой вручили летом 2017 года. Редактор издания Станислав Коненко отметил, что возраст женщины является и мировым рекордом.
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Нану Шаова родилась в 1890 году в многодетной семье в селении Заюково, где прожила до старости. Всю жизнь она посвятила работе в местном колхозе, дважды была замужем (первый муж погиб на фронте, второго не стало в 1982-м). В интервью РИА «Новости» в апреле прошлого года сын долгожительницы Хусейн Шаов рассказывал, что у Нану Цуковны 8 детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек.
В пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии сообщили агентству, что после смерти Шаовой самым пожилым получателем пенсии в республике стала 118-летняя женщина 1900 года рождения.
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