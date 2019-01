В Кабардино-Балкарии скончалась 128-летняя Нану Шаова — самый пожилой житель планеты

View this post on Instagram

На 128-м году ушла из жизни долгожительница из с.п. Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка «Книги рекордов России» Шаова Нану Цуковна. Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким.