В Кабардино-Балкарии скончалась 128-летняя Нану Шаова — самый пожилой житель планеты

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129 году скончалась местная жительница Нану Шаова, которая была признана самым пожилым жителем планеты

Как писали Юга.ру, сертификат «Книги рекордов России», свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, Шаовой вручили летом 2017 года. Редактор издания Станислав Коненко отметил, что возраст женщины является и мировым рекордом.

Нану Шаова родилась в 1890 году в многодетной семье в селении Заюково, где прожила до старости. Всю жизнь она посвятила работе в местном колхозе, дважды была замужем (первый муж погиб на фронте, второго не стало в 1982-м). В интервью РИА «Новости» в апреле прошлого года сын долгожительницы Хусейн Шаов рассказывал, что у Нану Цуковны 8 детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек.

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии сообщили агентству, что после смерти Шаовой самым пожилым получателем пенсии в республике стала 118-летняя женщина 1900 года рождения.